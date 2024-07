Astro Bot | svelata la durata!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Creative Director del Team Asobi ha svelato ladiBot, il nuovo platform in arrivo su PlayStation 5 a settembre Tra tutti i titoli Sony in arrivo prossimamente,Bot è sicuramente quello che di più ha colto l’interesse dei giocatori. Annunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play, questo coloratissimo platform è riuscito a stupire tutti i giocatori grazie alla sua varietà e al suo stile. Ormai non manca molto all’uscita del gioco e online stanno iniziano a saltare fuori sempre più informazioni sul titolo. Recentemente infatti il Creative Director del Team Asobi ha rilasciato una dichiarazione in cui ha svelato lacomplessiva dibot. LadiBot permetterà di mantenere un ritmo costante Nicolas Doucet, il Creative Director e leader di Team Asobi, ha dichiarato che il gioco avrà unadi circa 12 o 15 ore.