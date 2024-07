Schlein e Renzi abbracciati Conte obbedisce al ct La Russa E la Nazionale Politici batte i Cantanti

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) È l’abbraccio tra Ellye Matteola fotografia simbolo della “Partita del Cuore” andata in scena nella serata di ieri, martedì 16 luglio, allo stadio Gran Sasso de L’Aquila (sarà trasmessa in tv questa sera su Rai 1). In campo – a scopo di beneficenza – laitalianacontro la rappresentativa dei. “Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone”, ha commentato il leader di Italia Viva, che ha servito l’assist per un gol proprio alla segretaria del Pd. Fa un certo effetto veder schierati dalla stessa parte Maurizio Gasparri e Giuseppe, o Giancarlo Giorgetti e Nicola Fratoianni, o ancora Ignazio La(nei panni di allenatore) e Anna Ascani, o Licia Ronzulli e Angelo Bonelli.