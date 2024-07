Plusvalenze fittizie la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio degli ex vertici della Juventus

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo essere sparita dai radar, torna a far rumore l’inchiesta sulle presunteche ha messo nel mirino gli ex. Infatti, ladihaildi una decina di persone tra le quali spiccano l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Agli indagati, a seconda delle posizioni, vengono contestati i reati di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Il procedimento è scaturito dall’indagine ‘Prisma’, avviata dalladi Torino e successivamente trasferito dalla Corte di Cassazione, per competenza territoriale, ai colleghi di