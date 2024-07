Mafia Wanda Ferro | Restituiti ai cittadini 500 beni confiscati Le cosche sono cambiate ma sono sempre un cancro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La lotta allavede il governo Meloni in trincea. Lo ha ricordato in Sicilia, a due giorni dall’anniversario della strage di via D’Amelio, il sottosegretario agli interni, elencando il lungo impegno in materia dialle. IallaLo Stato, come ha ricordato il numero due del Viminale, solo in Sicilia, durante il periodo del governo Meloni, ha sottratto alleoltre cinquecentoaffidandoli ad organizzazioni no profit, attività sociali e produttive, cercando di privilegiarele azioni tendenti al recupero sociale e alla intrapresa dei giovani .