LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | chance per la fuga! Il gruppo si disinteressa

16.03 Madouas e Martin che in discesa non sono riusciti a rientrare e stanno perdendo: 35 secondi ora il ritardo rispetto ai quattro corridori davanti. 16.02 Tiesj Benoot (Team Visma-Lease a bike), il lussemburghese Bob Jungels (Red Bull-BORA-hansgrohe), ilse Romain Gregoire (Groupama-FDJ) ed il danese Magnus Cort (Uno-X-Mobility) sono passato in testa sul Col Bayard, a 27? sono passati Guillaume Martin e Valentin Madouas, a circa un minuto il resto degli inseguitori che sono 31.Maglia Gialla a 6'30" che ha mollato la presa. 16.01 Siamo a meno di 30 chilometri alla conclusione. 16.00 Battistrada che hanno già imboccato la discesa del Col Bayard. 15:59 Il danese Magnus Cort si aggiudica il GPM di seconda categoria di Col Bayard aggiudicandosi 5 punti per la speciale classifica.