Le scelte della Recanatese Ecco il nuovo numero uno

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fumata bianca: ilportiereè Jacopo Del Bello, classe 2004, originario di Castel Ritaldi (Perugia). Manca la conferma ufficiale che arriverà non prima di cinque o sei giorni ma in realtà lunedì è stato raggiunto l’accordo. Il percorso agonistico del ragazzo, non ancora ventenne, è interessante: dalla Ducato Spoleto si è trasferito al Perugia tra i giovanissimi prima di spiccare il salto nel vivaioRoma dove ha vinto lo scudetto con gli Allievi e la Coppa Italia con la Primavera dove si è ritagliato uno spazio importante, nonostante la concorrenza. Non solo: ha toccato l’apice avendo la possibilità di allenarsi in diverse circostanze a Trigoria e presumiamo abbia toccato il cielo con un dito quando Josè Mourinho, complice il forfait di Rui Patricio, lo ha convocato per la gara di Bologna sul finirestagione 2022-23.