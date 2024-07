EA FC 25 Svelati I Bonus Pre Order Della Versione Ultimate E Standard

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di mercoledì 17 luglio 2024) I predi EA Sports FC 25 sono aperti e contestualmente sono statianche iche le due edizioni garantiscono. Il nuovo capitolo del simulatore calcistico sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa per EA Sports FC 25 sono previste due edizioni. Lache può essere acqusitate al prezzo di 79,99€ e laproposta al prezzo di 109,99€. Lavi garantirà l’accesso anticipato senza limiti a tutte le modalità di gioco disponibili al day one oltre ad undi 4.600 FC Points da poter utilizzare per aprire i pacchetti oltre ad una carta speciale eroeUEFA Champions League.