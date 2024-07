Disabilità e lavoro locali al mare più inclusivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Un ponte culturale tra le diverse abilità. Parte da tre spiagge (collocate tra Fano e Marotta) il progetto ‘Bagno di Sole’ che vede unite le associazioni Agfi, Omphalos autismo e famiglie Odv, Link@ut autismo senza frontiere e Confartigianato Imprese demaniali, nello sforzo di "abbattere le barriere mentali" che rendono più difficile l’integrazione dei ragazzi disabili. "Integrazione non è creare un’impresa della ristorazione in cui lavorano solo ragazzi disabili - hanno spiegato Francesca Busca, Elena Bettini, Enrico Maria Fantaguzzi e Mauro Mandolini promotori del progetto -. Integrazione non è costruire una casa con tutti i comfort del mondo, perché quando poi si apre la porta di casa e si entra nel mondo reale il problema resta". Per questo ‘Bagno di Sole’ agisce sui lavoratori delle imprese reali più che sui ragazzi disabili a cui offrono un "tirocinio formativo".