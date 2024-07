Cortona on the Wave | Arezzo Wave Love Festival e Cortona On The Move si uniscono per una serata gratuita

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 17 luglio 2024) 18 luglio 2024 – Fortezza del Girifalco,– Dalle ore 21:00 – Ingresso gratuito Duelongevi e prestigiosi, rappresentanti di due realtà toscane rinomate a livello nazionale e internazionale,per la musica eOn Theper la fotografia,le forze per unastraordinaria. Giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 21, la Fortezza del Girifalco diospiterà “On The”, un evento ad ingresso gratuito. Grazie alla collaborazione tra la FondazioneItalia e l’Associazione culturale On The, il pubblico avrà l’opportunità di assistere a concerti di giovani e promettenti artisti della scena musicale italiana, godendo al contempo della vista mozzafiato che si estende dalla Valdichiana fino al Lago Trasimeno e al Monte Amiata.