Come recuperare file e cartelle su Mac dopo uno spegnimento inaspettato

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gli spegnimenti inaspettati su Mac sono un problema che ogni utente ha sperimentato almeno una volta. Nella maggior partedei casi, si tratta solo di un semplice riavvio o di un’interruzione di corrente che non comporta graviconseguenze. Ma cosa succede se il Mac si spegne da solo e diventa una cosa abituale? È particolarmente frustrantequando stai modificando un file e lo schermo diventa nero, e tutto il sistema si spegne. Una volta riacceso il Mac, potrestiscoprire che le modifiche non sono state salvate e che alcunifile o intere cartelle sono scomparsi. Indipendentemente dal tipo di dati persi, è importanteimparare come recuperare i fileuno spegnimentoinaspettato. Modi per recuperare file su Macuno spegnimento inaspettato È spiacevole trovarsi in una situazione in cui scopri che i tuoifile importanti e preziosi sono mancanti.