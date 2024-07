Calcio a 7 il tradizionale torneo di Porotto Cedil Ponteggi trionfa nella finale del ’Novi’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La ventesima edizione delNovi va a, chefinalissima ha battuto 4-3 Fdm Team davanti a un foltissimo pubblico, al termine di una partita combattuta soprattutto nel secondo tempo, dopo i primi 25 minuti chiusi sul 3-0. E’ il primo successo per la squadra capitanata da Simone Ceregatti, mentre per Fdm Team – la formazione composta dai noti youtuber Fabio Di Mauro e Off Samuel – arriva la secondapersa di fila dopo quella dello scorso contro Ittica Rosolina, quest’anno fermatasi ai quarti di. Una serata di grande, a suggellare il ventesimo anniversario della manifestazione calcistica dedicata al compianto Roberto Novi, che quest’anno si è giocata con la novità dela 7 e non più a 5, attirando numerosi giocatori di livello, tra cui lo spallino Nicolò Contiliano e il portiere ex Juventus, Marco Costantino.