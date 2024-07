Bonus Maroni 2024 per le pensioni | come richiederlo e chi può ottenerlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Anche quest’anno torna il, una norma pensata dall’ex segretario della Lega Nord per incentivare i lavoratori a non aderire a programmi di pensione anticipata assicurando loro un ritorno economico nel proprio stipendio da dipendente Il governo Meloni lo ha rinnovato nell’ultima legge di bilancio e ad agosto arriveranno i pagamenti. L’Inps, che distribuisce questoai pensionati che ne hanno diritto, ha diffuso una circolare con il calendario degli accrediti. Il massimo ritorno economico che si può raggiungere grazie a questa legge è il 9,19% del proprio stipendio mensile. Questo vantaggio è riservato ai dipendenti e vale sia per coloro che lavorano nel pubblico che nel privato.