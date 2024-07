Volley mercato | acquisti e cessioni come cambiano le squadre di Superlega Leon saluta tante novità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Ci sarà una grande rivoluzione in seno alla, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile. Ilsi è infatti infiammato e non mancheranno lenella prossima stagione, che andrà in scena dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Perugia ripartirà con lo scudetto sul petto, ma con alcuneimportanti: il fuoriclasse Wilfredolascerà l’Italia, il centrale Flavio si trasferirà a Trento e il suo posto sarà preso da Loser, in arrivo da Milanolo schiacciatore Ishikawa, che sarà così un’alternativa a Semeniuk e Plotnytskyi sotto la regia di Giannelli. Trento cambierà soltanto un elemento di punta, dopo essere rimasta fuori dalla Champions League pur vincendo il trofeo: il centrale Podrascanin andrà a Verona e sarà rimpiazzato da Flavio.