Tennis Città di Filottrano vincono Angelo Bianchi e Giorgia Vico Brilla ancora la baby stella Federici

(Di martedì 16 luglio 2024) Il portacolori del TC Osimo ha battuto in una sofferta finale il 14enne terribile cingolano, tesserato con i padroni di casa delClub “Ottrano”. La fabrianese del TC Cerreto d’Esi ha vinto contro la chiaravallese Raffaella Bartozzi, 16 luglio 2024 – L’osimanodi Cerreto d’Esiil Torneo “di” del TC Ottrano di 4^ categoria. I portacolori dello JuniorOsimo e del TC cerretano hanno vinto le rispettive finali contro il giovanissimo cingolano Cristiane contro la chiaravallese Raffaella Bartozzi. Per ilClub filottranese del presidente e direttore tecnico Michele Giambartolomei c’è grande soddisfazione per la riuscita del torneo e per i piazzamenti per gli allievi della propria scuolatica.