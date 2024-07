Settore orafo nella morsa dei ladri Quattro assalti in una sola notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 16 luglio 2024) Unada brividi nell’aretino. Niente c’entrano, come è ovvio, le temperature. A far tremare sono bencolpi ad altrettante ditte di preziosi, all’indomani dell’incontro aperto tenuto in prefettura proprio sul tema sicurezza. Alle 2, in via Ramelli, traversa di via Fiorentina, isono entratiEkisson, ditta presente sul mercato dal 1975 diventata leaderproduzione di leghe, metalli e materiali per saldature orafi e argentieri., con una scala, sono entrati all’interno per poi uscirne con un sacco pieno di rame e ottone. Con lo scattare dell’allarme è prontamente intervenuta una guardia della Securpol che ha poi allertato la polizia che sta conducendo le indagini. Le telecamere della ditta hanno immortalato la fuga a piedi deiattraverso i campi dietro lo stabile. Con un sacco pieno di rame e ottone sulle spalle si sono dileguati.