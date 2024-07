Riassunto | Disponibile da oggi ArcGIS Enterprise on Kubernetes di Esri integrata con IBM Maximo

Leggi tutta la notizia su seriea24

La collaborazione ampliata migliorerà le capacità spaziali per i clienti REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Per soddisfare la domanda di analisi spaziali avanzate e di migliore integrazione dei dati nel software di gestione degli asset, Il prodotto integratoe IBMApplication Suite è stato progettato per dare ai clienti accesso a una visione più olistica delle posizioni, condizioni e prestazioni degli asset, oltre a capacità aumentate di programmazione della manutenzione e di allocazione delle risorse.