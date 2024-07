Paella romagnola alla festa del Camping Village

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Oltre 400 persone hanno partecipatoorganizzata al Cesenatico, dove per una serata i protagonisti sono stati i marinai dell’associazione "Pescatori a casa vostra" con in testa Angelo Casali, assieme allo staff del villaggio. Ai turisti è stata proposta una "", dove per la preparazione della ricetta sono stati utilizzati il pesce fresco ed i crostacei del mare Adriatico, con l’obiettivo di trasmettere ai vacanzieri l’importanza della tradizione marinara di Cesenatico all’insegna delle tipicità.