Nella nuova Europa l’Italia senza Salvini

(Di martedì 16 luglio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 16 luglio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Tutto, fra oggi e giovedì, nelle mani dei 720 eurodeputati recentemente eletti. In rapida successione: incontro di Ursula von der Lajen con i Conservatori e Riformisti (Ecr) capeggiati da Giorgia Meloni; elezione del Presidente del Parlamento (appare sicura la conferma della maltese Roberta Metsola, 45 anni, eletta nel gennaio 2022 dopo la morte delno David Sassoli); voto sul secondo mandato per Ursula in carica dal dicembre 2019.La responsabilità maggiore ricade sui partiti che formano la maggioranza uscente (Popolari, Socialisti, Liberali). Poichè le urne riservano sempre delle sorprese, fervono i contatti per procedere in sicurezza.