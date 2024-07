Napoli 4-0 all’Anaune Val di Non | esordio vincente per Conte

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 16 luglio 2024) Buona la prima per ildi Antonioche si impone con netta superiorità sull’Anaune Val di Non. Ilinaugura la sua stagione con una convittoria per 4-0 contro l’Anaune Val di Non, in una partita amichevole disputata oggi. Il match, che ha visto la squadra di Antonioscendere in campo con determinazione, ha evidenziato un’ottima performance dei partenopei. Il primo gol stagionale è stato messo a segno da Spinazzola nel primo tempo, seguito dai gol di Cheddira, Gaetano e Ngonge nella ripresa. Questi ultimi hanno confermato la superiorità del, nonostante l’assenza di Osimhen a causa di un problema fisico.ha schierato la sua squadra con un solido 3-4-2-1, mostrando la sua solita attenzione alla difesa.