Migliori offerte CPU GPU e non solo! | Amazon Prime Day 2024

(Di martedì 16 luglio 2024) Siete in cerca di nuovi componenti per il vostro nuovo PC? Dovreste approfittare dell’Day. Ecco quindi lesu CPU, GPU e altri componenti per PC IlDay è una ottima occasione per esploraresu CPU, GPU e altri componenti per i nostri PC. IlDay, come da tradizione, offre 48 ore dispeciali su tantissimi prodotti all’interno dell’e-commerce più famoso del mondo. Quest’anno dalle 00:00 del giorno 16 luglioalle 23.59 del giorno 17 luglio saranno disponibili numeroso promozioni per i clienti. Concentriamoci però sui componenti per PC. Consigli per gli acquisti duranteDayPrima di tutto vediamo come scegliere una CPU. Partiamo dal considerare l’uso: gaming, editing video, design 3D, ecc Poi bisogna valutare il numero di core e thread: più core sono utili per il multitasking e le applicazioni pesanti come il video editing.