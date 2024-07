La principessa Anna in pubblico dopo l’incidente | Non ricordo assolutamente nulla

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 16 luglio 2024) Laè tornata ine ha parlato per la prima volta della sua salute da quando ha subito una commozione cerebrale e lievi ferite in seguito ad un incidente. La sorella di re Carlo III, infatti, è caduta da cavallo mentre si trovava nella sua casa di campagna. In seguito era stata ricoverata per alcuni giorni in ospedale. Il 12 luglio laha festeggiato il suo ritorno ai doveri reali, facendo la sua prima apparizione pubblica da quando è stata ricoverata in ospedale il mese scorso. Durante la sua visita ai campionati nazionali della Riding for the Disabled Association (RDA) presso l’Università di Hartpury e l’Hartpury College nel Gloucestershire, ha commentato brevemente. La sorella di re Carlo – come era trapelato in precedenza – ha affermato di “non ricordare” di quanto accaduto.