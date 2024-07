Julio Velasco colpito da un grave lutto alla vigilia delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024)è statoda unfamigliare: l’amato fratello Raul è venuto a mancare nella notte a Madrid. Il CT della Nazionale Italiana di volley femminile, prossimo a guidare le azzurre alledi Parigi 2024 (in programma dal 26 luglio all’11 agosto), ha perso un parente a lui molto caro. Raulera maggiore di sei anni di(aveva 78 anni), il quale aveva descritto il fratello in un’intervista rilasciata a Libero: “Era il figlio perfetto: studioso e sempre ligio al dovere“. Il fratello minore Luis venne rapito durante il colpo di stato in Argentina negli anni ’70 e il tecnico aveva raccontato più volte la storia della sua famiglia. Al Guru della pvolo internazionale vanno le più sentite condoglianze in questo momento davvero molto difficile, in cui è anche difficile parlare di volley giocato nonostante la grande vicinanza con i Giochi.