Italia-Finlandia 4-0 Soncin | Serata fantastica sarà un grande Europeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) “Una, grazie alle ragazze, perché è merito loro se tutti abbiamo potuto vivere queste emozioni. Grazie anche allo staff e a tutta l’che ci ha supportato. Era lache volevamo ed è giusto godersi questagioia. Ora c’è di nuovo entusiasmo intorno alla squadra e bisogna ringraziare le ragazze per essere riuscite a trascinare il pubblico. Hanno dato tutto durante l’intero percorso, dando vita a un gruppo unitissimo in campo e fuori: una magia contagiosa che si trasferisce anche a chi ci guarda. Abbiamo meritato la qualificazione e sono certo che disputeremo un“. Con queste parole, Andreaha espresso la sua contentezza per la qualificazione diretta della suaagli Europei di calcio femminile 2025.