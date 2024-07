Banche estere in Italia aumentano le quote mercato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024)ledidellein, Come emerge dal rapporto dell'Aibe, l'associazione dellepresentato all'assemblea annuale che celebra i 40 anni, a fine 2023 leattive inerano 428, di cui 79(18,5% del totale). "Il numero di sportelli delle filiali diha proseguito il trend in diminuzione, ormai pluriennale ed in linea con quanto sta avvenendo per lene, fissandosi a 123 unità, meno della metà di un decennio prima" spiega l'associazione. La quota didelleè aumentata, sia nei depositi da residenti, sia nei prestiti alle imprese, raggiungendo rispettivamente il 10,1% e il 17,2%. Le filiali sono attive principalmente nei comparti corporate e investment banking (circa la metà degli operatori), retail banking (21%) e finanza specializzata.