Tour de France 2024 gli italiani | Ciccone ancora in classifica può tentare da lontano Segnali da Sobrero

(Di lunedì 15 luglio 2024) Seconda settimana in archivio aldee ormai la lotta per la maglia gialla si è ristretta a Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Ma intanto, mentre stiamo assistendo a questo bel duello, l’Italia deve fare i conti con la sua astinenza da vittorie: sono ormai cento le tappe che non vedono il tricolore salire sul podio della Grande Boucle. E se potesse essere Giulioa chiudere l’astinenza? L’abruzzese della Lidl-Trek ècon una buonanonostante la brutta batosta patita ieri a Plateau de Beille beccando oltre sei minuti da Pogacar. L’ottavo posto nella generale èil suo, ma ora il ritardo è più ampio: magari adesso, con un margine maggiore, potrebbe avere anche qualche chance in più di attaccare più dasenza incorrere nell’inseguimento a capicollo degli squadroni del