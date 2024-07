Tappa 16 Tour de France 2024 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Gruissan, 15 luglio– L’assolo di Tadej Pogacar a Plateau de Beille sembra aver messo una mezza ipoteca sulche per lo sloveno può voler dire doppietta con il Giro dopo Marco Pantani. Sono passati 25 anni. Sarebbe la storia con la S maiuscola del ciclismo. Per le montagne bisognerà aspettare, nella terza settimana c’è unainteressante mercoledì poi nel weekend il gran finale verso Nizza. Pogacar comanda di autorità con 3’09” su Vingegaard e 5’19”su Evenepoel, poi l’abisso con Almeida quarto a 10’54” e Landa quinto a 11’121”, poco davanti a Rodriguez sesto a 11’27”. Giulio Ciccone ha vissuto una giornata difficile domenica ma resiste in ottava posizione a 15’48”. Si riparte dunque martedì 16 luglio da Gruissan con unaper velocisti con arrivo a Nimes.