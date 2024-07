Motociclista ferito Insolito scontro con un capriolo in fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si è fatto diversi giorni di ospedale e dovrà sottoporsi a riabilitazione malconcio il motociclissta sarzanese protagonista di un incidente tanto singolare da apparire quasi cinematografico. Invece il cinquantenne è stato centrato in pieno da unche, spaventato o smarrito, ha pensato bene di saltare una siepe sbucando alla cieca sull’Aurelia nella zona di Fornola di fronte al supermercato. In quel momento esatto, ironia della sorte, stava transitando in direzione Spezia il centauro. E’ stato una frazione di secondo. Neppure il tempo di capire cosa stesse accadendo che l’animale lanciato in velocità, dal peso di 54 chilogrammi, si è schiantato tra la ruota anteriore della motocicletta e il serbatoio. L’impatto ha sbilanciato l’uomo, molto conosciuto anche per i suoi trascorsi nel mondo dlelo sport, che ha avuto la prontezza di riflessi di lasciare andare la motocicletta che ha proseguito la corsa nell’altra corsia.