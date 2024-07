La Pianese mette benzina nel motore Il ds Cangi | L’obiettivo è la salvezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Entusiasmo, voglia, impegno, determinazione: laè pronta alla nuova avventura. Le zebrette, conquistata la Serie C dopo una cavalcata memorabile, inizieranno oggi la preparazione; inizieranno arenel, che la corsa, sarà lunga e piena di ostacoli. "Dobbiamo ripartire come se non avessimo fatto nulla – ha detto alla vigilia del raduno il diesse Francesco(foto) –. Ladeve farsi conoscere in Lega Pro e ladovrà guadagnarsela.è dimostrare di volerci rimanere e abbiamo le carte in regola per poterci giocare ogni partita, anche contro club molto più blasonati del nostro". Mister Fabio Prosperi, a cui la società ha dato fiducia, avrà a disposizione, in questa primissima fase, i confermati Simeoni, centrocampista classe 1990, che la prossima stagione indosserà la fascia da capitano, Proietto, centrocampista (2001), Polidori, difensore (1998), Remy, difensore (2003), Mignani, attaccante (2002), Mastropietro, centrocampista (1999), Boccadamo, difensore (1999) e le new entry Falleni, attaccante (2003) e Nicoli, centrocampista (1998).