Fiorachella musica e sorrisi Dalle famiglie fino ai ragazzi | Sono serate ricche di magia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Non appena giunto alla sua quinta edizione, il "mood" del "" è già entrato dentro la cultura della comunità fioranese. Adolescenti, adulti,e anziani hanno ormai assorbito la recente tradizione della due-giorni "made in Fiorangeles" - appellativo scherzoso con il quale sta cominciando a essere nota Fiorano -, all’insegna diche spazia dall’elettronica all’indie, passando per il rock. Un vero mix tra generazioni, nel quale chiunque può trovare la sua dimensione, dagli stand gastronomici alle esibizioni dei cantanti. A riprova di ciò, l’immensa partecipazione riscontrata quest’anno: soprattutto venerdì,state tantissime le persone arrivate sia dal territorio locale sia da ben oltre i confini modenesi, che hanno popolato il parco di Villa Pace, restituendo un’immagine di folla con pochi precedenti.