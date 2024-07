Estate 2024 dove andare? Quando le spiagge diventano fashion

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 15 luglio 2024) Life&People.itin spiaggia è un concetto da sempre legato allo spogliarsi, più che all’ingegnarsi nello studio e nella preparazione meticolosa di outfit firmati da indossare. Un chiarissimo esempio di come la nostra percezione dello stile cambi moltissimo in base al contesto: se di solito ci vergogneremmo a farci vedere in completo intimo da estranei, in spiaggia ci si va apposta, con il costume, una mise che con l’intimo ha moltissimo in comune.? In un beach club, ovviamente. Questi piccoli resort in riva al mare stringono accordi con i migliori brand di moda per collaborazioni estive davvero esclusive: lettini e ombrelloni coordinati, ristorazione di livello, scorci di, bellezza naturale incontaminata. Il paradiso per chi desidera ardentemente trascorrere splendide giornate a prendere il sole senza rinunciare al proprio spirito glamour.