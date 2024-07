Esplosione del Bancomat di Banca Valdarno | bottino di 1 500 Euro

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un colpo notturno è stato messo a segno in via Poggilupi, nei pressi del casello autostradale. La scorsa notte, intorno alle 3, ignoti hanno fatto esplodere lo sportellodellacon un ordigno. L’ha distrutto la porta d’ingresso e aperto la cassaforte, che conteneva 1.500. Ilè stato piuttosto esiguo per i malviventi, che hanno rapidamente preso il denaro e sono fuggiti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni e i dirigenti della. Oltre al denaro rubato, sono stati causati danni alla struttura, la cui entità deve ancora essere determinata. All’interno dello sportelloera presente una telecamera e, data la posizione in un’area commerciale ben sviluppata vicino al casello autostradale di Terranuova, saranno esaminate eventuali altre videocamere di sorveglianza.