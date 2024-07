Dalla rubrica ASviS Radio-Tv Alta Sostenibilità | l’agenda europea

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 15 luglio 2024) Si riporta di seguito il link relativo alla puntata di-Tv, dell’8/7/24, in onda suRadicale. Una trasmissione diin programma ogni lunedì dalle 12:30 alle 13:00 suRadicale, salvo dirette parlamentari, e disponibile in podcast. A cura di Valeria Manieri, Ruggero Po ed Elis Viettone, con il supporto organizzativo di Monica Sozzi. A riassumere il tutto sul sitoè di Milos Skakal. La puntata è iniziata con un’analisi di Andrea Bonicatti, della Segreteria generale dell’, che ha descritto il contesto politico in seguito agli ultimi sviluppi a Bruxelles. “Ci troviamo in una situazione di continui cambiamenti. Intanto a livello europeo, dal punto di vista dellama anche della governance dell’Unione siamo nel secondo tempo dopo le elezioni.