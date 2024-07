Anaune il presidente | Felici di affrontare il Napoli I giocatori non dormono da una settimana

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildell’Val di Non parla dell’attesa per l’incontro con ile del grande entusiasmo dei suoiVal di Non e: una sfida che accende i cuori dei tifosi. Mentre il campionato di Eccellenza si avvia verso una nuova stagione, l’attesa per l’incontro con ildi Antonio Conte è alle stelle. Luca Paternoster,dell’Val di Non, ha condiviso le sue emozioni e le aspettative per questa storica partita in un’intervista esclusiva a Radio Goal, il popolare programma trasmesso su Kiss Kiss. Un’Occasione Unica per l’Val di Non Luca Paternoster non nasconde la sua gioia per l’imminente sfida contro il, il club che si prepara a vivere una nuova era sotto la guida dell’allenatore leccese Antonio Conte.