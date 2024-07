Wimbledon 2024 Djokovic | Orgoglioso di ciò che ho fatto ma c’è un po’ di delusione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Novakcommenta, durante la cerimonia di premiazione, la sconfitta subita contro Carlos Alcaraz nella finale di2o24: “Non è il risultato che volevo, soprattutto nei primi due set il livello del mio tennis non era al livello giusto. Ho cercato di allungare la partita annullando 3 match point ma oggi non era cosa, una vittoria totalmente meritata e congratulazioni a Carlos per il suo tennis straordinario. A 21 anni quello che fa è davvero incredibile“. Così il serbo, dopo aver ricevuto il trofeo della seconda posizione dalla principessa Kate: “Devo esseredi quello che ho, anche se adesso c’è un po’ di. Quando ci rifletterò penserò alle ultime 4-5 settimane, a quello che ho passato con il mio team e la mia famiglia.