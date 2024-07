Volley maschile Italia al lavoro a Firenze dal 15 al 19 luglio | previste due amichevoli contro l’Argentina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Prosegue il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 per la Nazionalenadi. Dopo un periodo diin Val di Fiemme, è previsto un raduno a partire da lunedì 15, in Toscana. In programma anche due, rispettivamente martedì 16 al PalaWanny () e giovedì 18 al PalaDozza (Bologna), entrambe alle ore 21 e visibile in diretta sui canali Rai. Il gruppo si allenerà fino alla mattinata di venerdì 19 per poi radunarsi lunedì 22, alla vigilia della partenza per Parigi, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Questi i convocati per le Olimpiadi del ct Ferdinando De Giorgi – Palleggiatori: Simone Giannelli (Capitano) e Riccardo Sbertoli.