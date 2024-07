Osimhen il Napoli impone una deadline Il Nigeriano ha parlato con l’agente

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilfissa una scadenza per il futuro di. L’attaccante vuole la Premier, ma l’Arabia è un’opzione. Le ultime sul mercato azzurro. IlunaperLa situazione di Victortiene banco in casa. Il club partenopeo, deciso a risolvere la questione in tempi brevi, ha imposto una scadenza all’attaccante. Secondo fonti vicine alla società,ha ora 10 giorni valutare eventuali offerte dalla Premier League all’Arabia. Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, la mossa delmira a sbloccare una situazione di stallo che si protrae dall’inizio del mercato estivo. Se entro la scadenza fissata non dovessero arrivare proposte concrete , il giocatore dovrà prendere in considerazione altre opzioni, inclusa la permanenza.