Lecce | inizia il ritiro a Neustift 26 i convocati di Gotti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024)ufficialmente ildeldi Luca. I giallorossi sono arrivati oggi a, in Austria. Nel pomeriggio, la squadra ha sostenuto la prima seduta d’allenamento. Tutti presenti tranne Banda e Kaba, che hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. Domani è in programma una doppia seduta. Ecco l’elenco completo dei, 26 in totale. PORTIERI (2): Falcone Wladimiro (1995), Früchtl Christian (2000)DIFENSORI CENTRALI (2): Baschirotto Federico (1996), Gaspar Kialonda (1997)TERZINI (4): Dorgu Patrick (2004), Gallo Antonino (2000), Gendrey Valentin (2000), Venuti Lorenzo (1995). CENTROCAMPISTI (9): Berisha Medon (2003), Blin Alexis (1996), Faticanti Giacomo (2004), Helgason Thorir (2000), Kaba Mohamed (2001), Maleh Youssef (1998), Pierret Balthazar (2000), Rafia Hamza (1999), Ramadani Ylber (1996).