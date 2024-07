Inter si riparte dalle certezze Due i primi arrivati ad Appiano Gentile – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) Ieri l’si è allenata per la prima volta in questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi ha ricominciato a correre, da Tuttosport viene citata una particolarità.– Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi sono stati iad aprire le porte diper la stagione 2024-2025. I due più ‘anziani‘ hanno anticipato tutti e sonoalle ore 8 del mattino per iniziare gli allenamenti. L’ha cominciato così il suo anno alla ricerca della conferma in campionato. In questigiorni saranno pochi i giocatori della prima squadra. Tanti giovani agli ordini di Simone Inzaghi, ma soprattutto diversi esuberi tra cui Joaquin Correa. La sorpresa sono stati i due volti nuovidal calciomercato. Josep Martinez tra i pali e Mehdi Taremi, annunciato proprio in mattinata ufficialmente dal club.