Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 13 luglio 2024

(Di domenica 14 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA La giornata dell’inizia col botto, con l’ufficialità dell’acquisto di Mehdi Taremi annunciato in mattinata. L’iraniano è il primo giocatore della sua nazione a vestire la maglia nerazzurra. Per quanto riguarda lenon ancora concluse, i meneghini continuano a cercare un braccetto sinistro che possa far rifiatare Alessandro Bastoni: le quattro opzioni sono sempre Mario Hermoso, Ricardo Rodriguez, Juan Cabal e Johan Vasquez.