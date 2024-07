A Roma si muore aspettando il bus | Addio Seba l’infermiere falciato e ucciso ad un passo dalla pensione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 luglio 2024) E’ morto ieristiano Schillaci,del San Camillo di 66 anni travolto ementre aspettava l’autobus. Un’auto lo halungo Viale Marconi e solo per pura coincidenza il bilancio non è stato più grave. Cordoglio dell’azienda Ospedaliera per il collega scomparso. Incidente mortale astiano Schillaci – (ilcorrieredellacitta.com)Morire ad un, e per di più nel modo più assurdo, passateci l’espressione. Si può perdere la vita per aspettare un’autobus alla fermata? A, purtroppo, sì. E non solo così. La strage dei pedoni continua nella Capitale, un lungo elenco di vittime della strada che continua ad aumentare senza fine. L’ultima si chiamavastiano Schillaci: 66 anni, avrebbe finito di lavorare a fine 2024.