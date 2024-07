VIDEO – Taremi le prime parole dopo la firma con l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)alè ufficiale dalle 9, con l’attaccante iraniano che è anche già arrivato ad Appiano Gentile per il raduno. In un brevepubblicato sui social della società, il nuovo acquisto dà le sue. IL SALUTO – Dalle 9 di oggi Mehdiè anche ufficialmente un nuovo giocatore del. L’annuncio è arrivato stamattina, per “anticipare” la sua presenza al raduno ad Appiano Gentile dove è già arrivato in vista del primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi. Il primo iraniano nella storia del club proviene dal Porto, dove il contratto gli era scaduto lo scorso 30 giugno, e hato un triennale. Il saluto diai suoi nuovi tifosi, quelli del#InterFans, Mehdi ha un messaggio per voi! ?#ForzaInter #WelcomeMehdi pic.