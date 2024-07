Sigfrido Ranucci contro la Rai | Non andrò alla presentazione dei Palinsesti

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 13 luglio 2024) Cade anche l'”oasi felice” di Viale Mazzini. Se, negli ultimi mesi, il ruolo di Report è stato fondamentale sia per l’alto valore informativo sia per respingere l’etichetta di TeleMeloni, ora la Rai deve fare i conti col malcontento di. Durante ladel suo libro La Scelta nel corso del festival Libro Possibile, il conduttore, come riporta l’Ansa, ha fatto sapere che non presenzieràdei2024/2025, prevista il prossimo 19 luglio a Napoli. Le dichiarazioni disu Report e la Rai Non parlo della Rai, vorrei evitare un procedimento disciplinare Posso dire che per la prima volta a distanza di 30 anni nondeisceglie di non sbottonarsi e a chi gli chiede se la decisione sia anche legata all’ipotesi di spostamento d’orario (l’inizio dovrebbe essere anticipato inglobando lo spazio di Che Sarà) risponde: Credo che Report, una risorsa interna, essendo stata premiata come la migliore trasmissione di informazione, quella che incarna di più il servizio pubblico, meriti in assoluto più rispetto.