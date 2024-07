Netanyahu | no certezze su uccisione Deif

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 21.20 "Israele ha attaccato oggi a Gaza nel tentativo di eliminare Mohammed, ma non c'è certezza assoluta assoluta che ci siano riusciti". Lo ha detto il premier Benyamindefinendoun "arci-terrorista". "Stiamo vedendo crepe significative all'interno di Hamas. Vediamo debolezza -ha continuato- La guerra non finirà fin quando non avremo raggiunto tutti gli obiettivi, perché questa è la vittoria assoluta. Stiamo combattendo e stiamo vincendo", ha concluso.