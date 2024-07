Gaza | raid di Israele a Khan Younis | 70 morti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 luglio 2024) Un massiccioaereo israeliano all'alba ha colpito il campo profughi di. Aerei e droni hanno lanciato i loro missili a caccia del Capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif. Nel frattempo, la radio dell'esercito, citando tre fonti della difesa, riferisce che l'obiettivo era "molto significativo" e che i risultati non sono immediatamente chiari. L'Idf non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sull'attacco, che secondo i media palestinesi ha causato la morte e il ferimento di decine di persone. Nelisraeliano l'altro esponente nel mirino era Rafaa Salameh il comanante della BrigataYunis. Lo riportano i media. Come nel caso di Deif non è chiaro se Salameh sia stato ucciso o meno. .