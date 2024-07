Futuro Osimhen possibile stravolgimento a sorpresa | l’annuncio di Sky

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Ildi Victorsembrava essere lontano da Napoli, ma la mancanza di offerte potrebbe cambiare i piani. Arrivadi Sky che spiazza tutti. Dopo la serie di acquisti, in casa Napoli si passerà alle operazioni in uscita. Una delle priorità del Napoli resta la cessione di Victor, per cui però continuano a mancare le offerte adeguate richieste dagli azzurri. Intanto il nigeriano è al lavoro sotto gli ordini di Conte a Dimaro, in attesa di novità sul. Il suopotrebbe essere stravolto completamente, come riportato da Sky., può cambiare tutto:di Sky sorprende Sin dal termine della scorsa stagione, la priorità per il calciomercato estivo era la cessione di Victor. Dopo il rinnovo dello scorso dicembre, si era raggiunti l’accordo circa la cessione del nigeriano in questo mercato estivo.