Disidratazione il consiglio per gli anziani | ‘serve cambiare dieta’

(Di sabato 13 luglio 2024) Durante l’estate un nemico pericoloso e invisibile per glie non solo è la: ecco i consigli di un esperto per evitarla L’estate italiana si caratterizza per le sue temperature elevate, che non solo mettono a dura prova il benessere generale della popolazione ma rappresentano un vero e proprio rischio per la salute pubblica. Tra gli effetti più insidiosi del caldo vi è la, particolarmente pericolosa per gli. Attenti alla-Ansa- Notizie.comLasi manifesta quando l’organismo non ha sufficiente acqua per svolgere normalmente le sue funzioni. Questo fenomeno può avere conseguenze gravi soprattutto in estate, quando le temperature raggiungono picchi elevati. Il Ministero della Salute evidenzia come il caldo estremo possa alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea, rendendo inefficace il meccanismo del sudore e aumentando così il rischio di danni a organi vitali e al cervello.