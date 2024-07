Capisco che risvegli antichi incubi | Alemanno smaschera Repubblica | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) "cheche parla di sicurezza: Rutelli battuto dal primo (e finora unico) sindaco di destra della Capitale, il Campidoglio gremito di migliaia di romani in festa (anche con qualche scemo in mezzo), la scoperta (e il risanamento) dei 15 Milardi di debito storico accumulato dai precedenti sindaci di sinistra, Papa Ratzinger e il Sindacoaffacciati dall'Aula capitolina": l'ex sindaco di Roma Giannilo ha scritto su Facebook riferendosi all'attacco sferratogli dal quotidiano di Maurizio Molinari, che oggi titolava: "Seinsegue Cicalone. L'ex sindaco cerca il rilancio social a suon di ronde alla stazione Termini". Cicalone è lo youtuber che combatte i borseggiatori in metro.