A un certo punto leggi | È incredibile la quantità di dolore che siamo in grado di sopportare Chi ha vissuto una separazione lo sa E allora pensi che gli altri no non lo sapranno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 13 luglio 2024) A un: «Èladicheindi. Chi haunalo sa». Eche glino, non lo. Che questo sia un libro solo per alcuni, ovvero l’ennesima storia di due che si lasciano. Loma alla fine ecco il miracolo: scopri che si parla di– uno immenso e preciso – ma solo per parlare d’altro. D’amore, e di tutti noi. I dieci passi dell’addio di Luigi Nacci, scrittore, docente e guida ambientale, è una meravigliosa dichiarazione d’amore. O meglio degli amori che accumuliamo. E mentre la nostra anima può accoglierli all’infinito, noi diventiamo altro. Ovvero la persona di cui un tempo qualcuno si innamorò, non c’è più. Libro piccolo, denso e in prima persona.