Traffico Roma del 12-07-2024 ore 11 | 30

(Di venerdì 12 luglio 2024) Luceverdedalla redazione Buongiorno è Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani incidente con code sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale est via Fiorentina in direzione del raccordo anulare che tu raccordo anulare rallentamenti dovuti alintenso in carreggiata interna tra Flaminia Salaria e tra la diramazionesud e l’abbia poco ilsulle altre strade ed autostrade della capitale per alberi pericolanti resta chiusa via Collatina tra via delle Cerquete via Celestino Rosatelli resta chiusa per smontare anche via Ardeatina 3 via Appia Antica & via delle Sette Chiese proseguono i lavori soccorso di Francia si viaggia su carreggiata ridotta tra via Flaminia e via di Vigna Stelluti nelle direzioni frequente la formazione di rallentamenti e code ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito