Operazione della Guardia di Finanza | oltre un milione di sigarette elettroniche immesse illecitamente sul mercato

(Di venerdì 12 luglio 2024) Reggio Emilia, 12 luglio 2024 –“Electronic Waste”, immessosulundi: sanzioni per centinaia di milioni di euro. I Finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, a seguito di input informativo acquisito dalla Federazione Optime (Osservatorio Permanente per la Tutela in Italia deldell'Elettronica), in attuazione del protocollo regionale “a tutela dell’economia legale e dei distretti industriali”, hanno individuato una società esercente il commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti elettronici che non era iscritta al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed(R.